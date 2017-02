Anderson Silva comenta treinos de Jiu-Jitsu para o UFC: “Parece um tsunami”

Share it

Ex-campeão dos médios e recordista em várias categorias no UFC, Anderson Silva tem data e local marcados para mais uma vez agir no octógono. No dia 11 de fevereiro, em Nova York, o UFC 208 terá um duelo da fera contra Derek Brunson.

Em evento organizado para a imprensa, na última semana, Anderson treinou suas pegadas e técnicas de Jiu-Jitsu ao lado de Ronaldo Jacaré, na XGYM, no Rio de Janeiro. Após a atividade, o craque conversou com os jornalistas em coletiva, e falou a quantas anda seu jogo de solo para GRACIEMAG.

Anderson disse que faz questão de treinar sempre de kimono, para refinar suas posições no solo. Anderson ressaltou a presença de sua pupila Gezary Matuda na preparação, fera que conquistou neste mês o ouro no Europeu de Jiu-Jitsu na faixa-preta.

Além disso, o Aranha comentou os amassos que leva dos seus professores Ricardo De La Riva e Rodrigo Minotauro, em treinos tão intensos que o astro se diz parecer enfrentar um verdadeiro tsunami nos tatames.

Confira as declarações de Anderson Silva no vídeo abaixo!