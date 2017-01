Márcio André comenta título no Europeu de Jiu-Jitsu e fala do inusitado triângulo

Share it

Professor carioca radicado em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, Marcio André capturou o primeiro ouro do circuito da IBJJF em 2017, ao vencer o Europeu de Jiu-Jitsu de 2017, encerrado no último fim de semana, em Odivelas, Portugal.

O aluno de Fabio Andrade venceu três lutas, nas quais finalizou duas delas por estrangulamento, antes de fechar a final dos leves com o companheiro de Nova União, Luan Carvalho.

Marcio analisou a campanha e detalha o triângulo inusitado que aplicou em Andris Brunovskis (Atos), na semifinal da categoria.

“Tenho grande confiança quando o adversário me emborca, então só esperei o momento certo de entrar a minha mão na gola dele. Depois que ajustei minha mão na gola, fechei apenas o triângulo e pude finalizar. Eu coloco a mão para aumentar a pressão no pescoço do oponente. Foi uma campanha muito boa, mas preciso trabalhar para melhorar nos próximos eventos. Errei em algumas coisas que me fizeram ficar fora da disputa do absoluto. Se você erra antes da luta ou dentro da luta você paga um preço grande por isso. Já continuo o treino normalmente. Estou com fome de títulos”, conta Marcinho, antes de explicar o fator que o levou a ser mais finalizador no Europeu.

“Tenho reservado um tempo para treinar finalizações e minha esposa Brenda Heller tem me ajudado bastante. Agora consigo soltar meu jogo e as finalizações estão saindo naturalmente”.

Competidor desde os 11 anos de idade, Marcinho aproveitou para deixar uma mensagem para os atletas que não foram medalhistas e que não conquistaram a tão desejado título no torneio.

“A derrota faz parte, mas não deixe que ela permaneça em seu coração. Um dia será o seu dia, não pare e não desista. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês”, encerra o campeão.

(Fonte: Assessoria de imprensa)