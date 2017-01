Vídeo: Relembre cinco grandes nocautes da carreira de Vitor Belfort no UFC e no MMA

Share it

De olho no UFC em Fortaleza, agendado para o dia 11 de março, Vitor Belfort quer fazer bonito mais uma vez no octógono. Com 25 vitórias na carreira, que se estende por 20 longos anos em alto desempenho, o Fenômeno quer conquistar, contra Kelvin Gastelum, um grande sucesso em terras brasucas.

Armas para o brasileiro não faltam. Além de faixa-preta de Jiu-Jitsu, Vitor é um exímio boxer, e ainda tem na manga golpes plásticos como chutes altos e precisão no ground and pound.

Relembre no vídeo abaixo cinco grandes nocautes da fera no UFC e se prepare para o card no Ceará!