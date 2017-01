Confira os campeões do Ranking Meiaguarda de Jiu-Jitsu no RN e PE

Share it

O Ranking Meiaguarda também mede o desempenho dos atletas do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, contabilizando pontos em competições nos dois estados. Depois de 12 meses de grandes eventos, a classificação chegou ao seu final e foram definidos os três melhores em 39 categorias.

Destaque para os faixas-pretas Talison Soares (também campeão do ranking no Ceará), Alexsandro Barbosa (Checkmat) e Renato Costa Jr (ZR Team), os melhores do Rio Grande do Norte, além de Rodrigo Campos (Donosti), Rafael Ducabo (Carlson Gracie-Gutenberg Melo) e Fred Feitosa (Associação Andrade) que dominaram a graduação maior em Pernambuco.

Outro destaque ficou para João Paulo Fernandes que repetiu o feito do Ceará, e arrastou o título de melhor faixa-marrom do adulto e do master no Rio Grande do Norte.

Mais um nome em destaque foi os de Matheus Felipe Tá Danado (CHeckmat) que venceu vários torneios da IBJJF no Brasil e nos Estados Unidos, caso também de Nixon Belo (ZR Team) o mais eficiente faixa-azul potiguar, e Marlia Freire (Gracie Humaitá) a número 1 do Jiu-Jitsu feminino em Pernambuco.

Confira os nomes dos competidores que serão homenageados pelo Ranking MEIAGUARDA no Rio Grande do Norte e em Pernambuco:

Rio Grande do Norte

Faixa-preta

1º Talison Soares (CheckMat)

2º Lucas Dantas (Kimura/Nova União)

3º William Martins (ZR Team)

Faixa-marrom

1º João Paulo Fernandes (Kimura/Nova União)

2º Wesley Anderson de Lima (Original Cage)

3º Douglas Daniel Souza (Fight Club)

Faixa-roxa

1º Matheus Tá Danado (Checkmat)

2º Mathias Luna (Checkmat)

3º Matheus Luna (CheckMat)

Faixa-azul

1º Nixon Belo (ZR Team)

2º Mathias Luna (CheckMat)

3º Jalyson Jones (Fight Club)

Faixa-branca

1º Matheus Barbosa (Kimura/Nova União)

2º Cadmel Farias (Kimura/Nova União)

3º Felipe Hernandes (Kimura/Nova União)

Faixa-azul Juvenil

1º Victor Bittencourt (Kimura/Nova União)

2º Alex Mattos (Kimura/Nova União)

3º Lucas Bezerril (Gracie Barra)

Faixa-branca Juvenil

1º Cadmel Melo (Checkmat)

2º José Italo Santos (Kimura/Nova União)

3º Jesua Ami Peixoto (Checkmat)

Infanto-Juvenil

1º Jefferson Alves Goteu (Checkmat)

2º Allan Mitchel Pereira (Team Botelho)

3º Jose Fabio Impena (Team Botelho)

Infantil

1º Matheus Negreiros (Kimura/Mova União)

2º Aquila Nathanael (Kioto)

3º Vitor Sadraque (BD Team)

Feminino

Geral

1º Wellen Gabrieli (BFC)

2º Jessica Carolina (Checkmat)

3º Riana Rolim (CheckMat)

Master

Geral

1º João Paulo Fernandes (Kimura/Nova União)

2º Jeferson Dantas (Gracie Barra)

3º Alysson Angelo (Kimura/Nova Uniao)

Faixa-preta

1º Alexsandro Barbosa (CheckMat)

2º Hugo Britto (ZR Team)

3º William Martins (ZR Team)

Faixa-Marrom

1º João Paulo Fernandes (Kimura/Nova União)

2º Anderson de Queiroz Diniz (CheckMat)

3º Carlisson Dantas Barbosa (Kioto)

Faixa-Roxa

1º Jeferson Dantas (Gracie Barra)

2º Alysson Angelo (Kimura/Nova Uniao)

3º Mariano Emes (Kimura/Nova União)

Faixa-Azul

1º Adriano Aguiar (Gracie Barra)

2º Heverson Cesar (Kimura/Nova União)

3º Eliabi Lima de Sousa (Kimura/Nova União)

Faixa-Branca

1º Alberto Mattioli (Kimura/Nova União)

2º Gil Papagaio (BTT)

3º Lucinaldo Teixeira (Checkmat)

Sênior

Geral

1º Renato Costa Jr (ZR Team)

2º Rosinaldo Borja (ZR Team)

3º Bruno Protássio (CheckMat)

Faixa-Preta

1º Renato Costa Jr (ZR Team)

2º Bruno Protássio (CheckMat)

3º Leonardo Peta (Kimura/Nova União)

Faixa-Marrom

1º Jean Guimarães (Gracie Barra)

2º Anderson Pinheiro (Kimura/Nova União)

3º Frederico Weter (Kimura/Nova União)

Faixa-Roxa

1º Giovani Montini (BFC)

2º Fernando Alberto (BTT)

3º Arnobio Antonio (Kimura/Nova União)

Faixa -azul

1º Rosinaldo Borja (ZR Team)

2º Flavio Regis (Checkmat)

3º Edimilson Filho (Kimura/Nova União)

Faixa-Branca

1º Nelson Inacio (Higashi)

2º Jean Carlos Araujo (Gracie Barra)

3º Bruno Julião (Gracie Barra)

Pernambuco

Faixa-preta

1º Rodrigo Campos (Donosti)

2º Anderson Wesiley (GFTeam-PB)

3º Brenno Novaes (Nova União)

Faixa-marrom

1º Jonas Jatobá (Carlson Gracie)

2º Endres Barbosa (CheckMat)

3º Julio Galvão (Carlson Gracie)

Faixa-roxa

1º Edicharles Teixeira (Zenith)

2º Gabriel Afonso (Gracie Humaitá)

3º Fabricio Gama (Donosti)

Faixa-azul

1º Roosevelt Lima (Halavanca-PB)

2º Alan Leal (Gracie Humaitá)

3º Leonardo Fernandes (Nova União)

Faixa-branca

1º Murilo Henrique (Brasa)

2º Jefferson Melo (Gracie Humaitá)

3º Nata Macedo (Halavanca-PB)

Faixa-azul Juvenil

1º Antonio Xavier (Nova União)

2º George Salles (CheckMat)

3º Guilherme Henrique (Gracie Humaita)

Faixa-branca Juvenil

1º Eldeson Santino da Silva (GFTeam)

2º Luiz Kauique (Gracie Elite)

3º Marcio Araujo (Zenith)

Infanto-Juvenil

1º Deyvson Ferreira Lo (Gracie Elite)

2º Marcelinho luiz marrelo (Zenith)

3º Antonny Luiz (GF Team)

Feminino

Geral

1º Marilia Freire (Gracie Humaitá)

2º Ana Verena (Gracie Humaitá)

3º Isis Almeida (Carlson Gracie)

Master

Geral

1º Alexandre Gadelha (Gracie Humaitá)

2º Sandro Rodrigues (GFTeam)

3º Rafael Jatobá (Carlson Gracie)

Faixa-preta

1º Rafael Jatobá (Carlson Gracie)

2º Bruno Novaes (Nova União)

3º Italo Ramon (CheckMat-PB)

Faixa-Marrom

1º Diego Brito (Carlson Gracie)

2º Danilo Cruz (Carlson Gracie)

3º Demetrius Silva (Carlson Gracie)

Faixa-Roxa

1º Sandro Rodrigues (GFTeam)

2º Emerson de Lima (GFTeam)

3º Manoel Maia (Carlson Gracie)

Faixa-Azul

1º Ivonelson Bezerra (Mario Sukata)

2º Ryan Roberio Azevedo (Halavanca-PB)

3º Tadeu Gomes Torres (Associação Andrade)

Faixa-Branca

1º Alexandre Gadelha (Gracie Humaitá)

2º Pedro Junior (Carlson Gracie)

3º Felipe Tavares (Nova União)

Sênior

Geral

1º Cristiano Silva (Gracie Elite)

2º Giuliano Rattacaso (Carlson Gracie)

3º Fred Feitosa (Associação Andrade)

Faixa-Preta

1º Fred Feitosa (Associação Andrade)

2º Ivaldo Cosme (CheckMat)

3º Gustavo Brilhante (BTT)

Faixa-Marrom

1º Alexandre Lima (Gracie Humaitá)

2º André Gustavo Gomes De Farias (Brasa)

3º Hugo Veras (Associação Andrade)

Faixa-Roxa

1º Giuliano Rattacaso (Carlson Gracie)

2º Cristiano Silva (Gracie Elite)

3º Anderson Havro (De La Riva)

Faixa -azul

1º Cristiano Silva (Gracie Elite)

2º Bruno Medeiros (RC BJJ)

3º João Bosco (Gracie Humaitá)

Faixa-Branca

1º Charles de Santana (Jam Lobo)

2º Aristenes Sousa (Carlson Gracie)

3º Carlos Amorim (Carlson Gracie)