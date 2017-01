Prata no Europeu, Lúcio Largarto se aposenta do adulto no Jiu-Jitsu

Share it

Aos 36 anos, após longa jornada nas competições da IBJJF, Lúcio Lagarto fecha um ciclo no Jiu-Jitsu. O anúncio veio silencioso, após conquistar a prata no Europeu de 2017, no último domingo, dia 22. Joelhos no tatame, faixa-preta estendida à sua frente e uma reverência. Assim, Lagarto dizia que encerrava sua participação como adulto nos torneios de Jiu-Jitsu.

O torneio em 2017 lhe reservou a prata, após final contra Mahamed Aly. Contudo, o caminho da fera foi proveitoso durante a carreira. Nos Europeus, por exemplo, Lagarto tem no currículo a conquista de peso e e absoluto na primeira edição do evento, em 2004, seu primeiro ano como faixa-preta. Com quatro títulos no torneio, o mais recente veio em 2015, porém o mais especial certamente foi o de 2011, após vencer a maior de suas batalhas.

Lagarto foi diagnosticado com câncer em 2007, e lhe foi dito que o mesmo não poderia mais praticar ou competir no Jiu-Jitsu. A fera nadou contra a corrente, se recuperou e em 2011 foi campeão superpesado no Europeu, ao bater o campeão mundial Rafael Lovato na final.

Por essas e outras, o querido Lagarto deixa seu posto no adulto com a certeza de missão cumprida. Relembre abaixo a conquista de Lagarto em 2011 e deixe nos comentários a sua mensagem para o professor da Gracie Barra.