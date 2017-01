Jiu-Jitsu: Charles do Bronx encara Celsinho Venicius em superluta do ADCC

Share it

O Abu Dhabi Combat Club, em mais uma de suas ações no Brasil, agendou um grande duelo de grappling para os fãs paulistas.

Peso-pena do UFC, Charles do Bronx terá pela frente o tricampeão mundial de Jiu-Jitsu Celsinho Venicius, em duelo de dez minutos na regra oficial do ADCC.

O combate, agendado para o dia 11 de fevereiro, acontece no Ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, São Paulo. No mesmo dia e local, será realizado o Arzalet Fighting Globe Championship, evento japonês de MMA que traz no card a estreia de Rodolfo Vieira, campeão mundial absoluto de Jiu-Jitsu em nova empreitada nas artes marciais mistas. O evento conjunto se dá pela parceria entre o ADCC Submission Fighting, em seu braço brasileiro, com a federação japonesa que organiza o card de MMA.

Charles, que acumula 21 vitórias no MMA, 13 delas por finalização, é faixa-preta de Jiu-Jitsu da Macaco Gold Team com anos de estrada nos treinos de solo, com e sem kimono. Celsinho, por sua vez, conquistou o topo do mundo algumas vezes no Jiu-Jitsu competitivo. Tricampeão mundial na faixa-preta pela IBJJF, federação mais respeitada no mundo da arte suave, Venicius tem no currículo anos de história no solo. Sem kimono, em ação no MMA, a fera finalizou três de suas seis batalhas.

Esta será a segunda superluta do ADCC em 2017 no Brasil. Antes, no dia 28 de janeiro, os também atletas do UFC Viscardi Andrade e Erick Silva ficam frente a frente no Trials São Paulo, seletiva que leva os melhores atletas nacionais para o Mundial do ADCC deste ano, que acontece em Helsinque, na Finlândia, no mês de setembro.

Para conferir duelo entre Charles Do Bronx e Celsinho Venicius ao vivo, basta o fã de lutas adquirir seu ingresso para o Arzalet Fighting Globe Championship. O passaporte será válido para ambos os eventos, e está disponível no site Ticket Fácil. (http://www.ticketfacil.com.br/eventos/arzalet-figthing-globe-championship.aspx)

(Fonte: Assessoria de imprensa)