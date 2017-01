Campeão de Jiu-Jitsu, Marcel Fortuna assina com o UFC e estreia em fevereiro

Share it

Mais um atleta cria do Jiu-Jitsu, chega ao ápice da carreira no MMA ao assinar com o UFC. GRACIEMAG apurou com exclusividade, junto à fontes próximas à organização, que o competidor Marcel Fortuna se tornou esta semana o mais novo brasileiro a integrar o plantel da empresa.

Atleta da Ralph Gracie Academy, conhecido como “Mãozinha” entre os colegas de tatame, Fortuna foi campeão mundial de Jiu-Jitsu na faixa-marrom em 2007, tem no currículo títulos na faixa-preta como Europeu, Sul-Americano (em 2006, na primeira edição o evento) e Pan-Americano, e ao longo da carreira bateu nomes como Otávio Sousa, Rodrigo Cavaca e Bruno Bastos. Em 2012, Marcel conquistou o ouro no São Francisco Open, já na faixa-preta, enquanto fazia sua transição para o MMA. De luvas, a fera tem no cartel oito vitórias, cinco por finalização, e uma derrota.

O brasuca já tem data e adversário definidos para a estreia. Ele encara o peso pesado Anthony Hamilton, no UFC: Bermudez x Zumbi Coreano, no dia 4 de fevereiro, em Houston, EUA.

E para você, amigo leitor, será que este filho da arte suave terá sucesso no UFC, assim como outros nomes de peso como Ronaldo Jacaré, Serginho Moraes e Gilbert Durinho? Comente conosco!