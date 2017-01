Vídeo: Tito Ortiz usa o Jiu-Jitsu e finaliza Chael Sonnen no estrangulamento

Share it

Mais aguardada luta do Bellator 170, realizado neste sábado, dia 21, Tito Ortiz x Chael Sonnen prometeu e cumpriu. O combate, apimentado após semanas de provocações de ambos os atletas, foi definido rapidamente, da maneira que o fã de Jiu-Jitsu mais gosta.

Logo nos primeiros minutos, Chael Sonnen foi para cima, sem respeitar o ex-campeão do UFC. Ortiz tentou a queda, mas acabou na guilhotina de Sonnen. Após defender o golpe, Tito montou e trabalhou por cima. Sonnen tentou raspar duas vezes, sem sucesso, e acabou por dar as costas.

Ortiz não perdeu a chance. Após botar os ganchos e fechar o cadeado pelas costas com as pernas, Ortiz passou o braço para finalizar no mata-leão. Chael defendeu o pescoço, mas o determinado Ortiz não quis saber de afrouxar o golpe, e no queixo apertou Chael mão com mão para ter os três tapinhas.

Após o duelo, Tito confirmou que esta seria sua despedida rumo à aposentadoria do MMA, aos 42 anos de idade.

Confira o lance no vídeo abaixo!