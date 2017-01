Lo e Tayane faturam ouro duplo no Europeu de 2017; veja os resultados

Share it

Fim de papo entre os faixas-pretas no Europeu de Jiu-Jitsu de 2017. O torneio, que sacudiu Odivelas em Portugal durante a semana, teve seu ápice neste domingo, dia 22, com as emoções das finais de peso e do absoluto.

No aberto, o mais novo peso pesado do pedaço mostrou que não está para brincadeira. Leandro Lo, conhecido por sua rapidez e agora também craque na pujança, bateu o craque Cláudio Calasans (Atos) por 4 a 0 para ficar com o ouro no aberto, tendo antes batido Tanner Rice pelo lugar mais alto no pódio dos pesados.

No feminino, a casca-grossa Tayane Porfírio mostrou sua força é técnica mais uma vez, ao superar a campeã mundial Beatriz Mesquita para faturar o ouro duplo no torneio, já que antes faturou o título de superpesado ao estrangular Venla Luukkonen (Hilti BJJ).

Outros famosos do tatame, como Rubens Cobrinha, Márcio André, Igor Silva, Mahamed Aly e Rodrigo Pimpolho também morderam o ouro. Confira abaixo a lista de vencedores na faixa-preta!

Masculino

Galo: Koji Shibamoto (Tri-Force) venceu Rodnei Barbosa (Zenith)

Pluma: Mikey Musumeci (Brasa) venceu Gabriel Moraes (Alliance)

Pena: Rubens “Cobrinha” Charles (Alliance) venceu Gianni Grippo (Alliance)

Leve: Marcio André (Nova União) foi campeão ao fechar com Luan Carvalho (Nova União)

Médio: Marcos Tinoco (Alliance) foi campeão contra Alec Baulding (Alliance)

Meio-pesado: Rodrigo “Pimpolho” Fajardo (GB) venceu Horlando Monteiro (Nova União)

Pesado: Leandro Lo (Ns Brotherhood) finalizou Tanner Rice (Soul Fighters)

Superpesado: Mahamed Aly (Lloyd Irvin) venceu Lucio Lagarto (GB)

Pesadíssimo: Ricardo Evangelista (GFTeam) fechou com Igor Silva (GFTeam)

Feminino

Galo: Serena Gabrielli (Flow) venceu Outi Järvilehto (Brasa)

Pluma: Gezary Matuda (ATT) venceu Kristina Barlaan (Brasa)

Pena: Mackenzie Dern (Gracie Humaita) fechou com Emilie Thylin (Gracie Humaita)

Leve: Beatriz Mesquita (Gracie Humaita) venceu Luiza Monteiro (Ns Brotherhood)

Médio: Ana Carolina Vieira (GF Team) venceu Paivi Aittamaa (CheckMat)

Meio-pesado: Nathiely de Jesus (Cicero Costha) venceu Ida “Xuxu” Fløisvik (Roger Gracie Academy)

Pesado: Claudia Doval (De La Riva) venceu Nivia Moura (Ribeiro JJ)

Superpesado: Tayane Porfírio (Alliance) venceu Venla Luukkonen (Hilti BJJ)