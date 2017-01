Buchecha fala de Leandro Lo entre os pesados no Jiu-Jitsu: “Continua rápido”

Share it

Tetracampeão mundial absoluto, Marcus Buchecha passou uma semana na cidade de São Paulo treinando com Leandro Lo, que fará sua estreia entre os pesos pesados este final de semana no Europeu de Jiu-Jitsu, realizado em Odivelas, Portugal. Buchecha, que já treinou em outras oportunidades com Lo e também já o enfrentou em alguns campeonatos no absoluto, disse que o pentacampeão mundial continua rápido, mas que agora está mais forte.

“O Lo se tornou um grande amigo, e sempre que a gente tem oportunidade fazemos um intercâmbio. Então, já treinamos juntos algumas vezes. Mas agora foi a primeira vez que treinei com ele nesse novo peso. Muita gente acha que por ele ter subido de peso ele perdeu a velocidade, mas posso te garantir que não. Ele continua com o mesmo jogo, sempre caindo pra dentro, mas com mais força e mais pesado. Então, tenho certeza que ele vai se dar bem nesta nova categoria e vai lutar bem nesta estreia como peso pesado”, analisou Buchecha.

Marcus Buchecha só volta a competir no Mundial de Jiu-Jitsu e sabe que poderá enfrentar o amigo no absoluto. Sobre um possível duelo, Buchecha disse: “Acredito que será como a gente treina. Sempre porrada (risos). Não tenho dúvidas que será um lutão”.

