Europeu de Jiu-Jitsu: Lo encara Calasans e Bia pega Tayane nas finais do absoluto

Share it

O Pavilhão Multiusos de Odivelas, em Portugal, ferveu neste sábado, dia 21, com as primeiras lutas de faixa-preta do Europeu de Jiu-Jitsu, mais precisamente com as disputas do aguardado absoluto, tanto no masculino quanto no feminino.

Entre os homens, nomes como Leandro Lo, Lúcio Lagarto, Cláudio Calasans, Márcio André, Isaque Bahiense, Mahamed Aly, Rodrigo Caporal e Nathan Medelson estiveram na disputa, mas apenas dois destes, dentre outros, estariam na finalíssima que rola amanhã.

Os guerreiros que superaram as chaves, com 36 competidores no total, foram Leandro Lo e Cláudio Calasans. Para chegar na final pelo seu lado, Lo venceu quatro lutas, e bateu feras como Mahamed Aly e Isaque Bahiense pelo caminho. Calasans, por sua vez, também encarou quatro duelos, e venceu Manuel Ribamar na semi e Gustavo Elias nas quartas para se credenciar à final contra Lo no domingo.

Entre as mulheres, 14 cascas-grossas entraram no páreo. Na final, teremos Beatriz Mesquita, que venceu Karolina Zawodnik e Cláudia do Val para chegar na luta de domingo no absoluto, e Tayane Porfírio, que bateu Mackenzie Dern na semifinal, e antes venceu Priscila Cerqueira.

Fique ligado no GRACIEMAG.com e nas nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que rola no Europeu de Jiu-Jitsu. Para conferir os resultados parciais do torneio, que se estende até domingo, clique aqui.