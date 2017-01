Europeu 2017: Izadora é ouro duplo na roxa; Luzimery brilha no aberto azul

Share it

Mais um dia de muito Jiu-Jitsu em Odivelas, em Portugal, e mais um dia de consagração dos atletas que colocaram seu jogo em ação no Europeu de 2017. Os destaques do segundo dia de lutas ficaram para as disputas em peso aberto nas divisões femininas.

No absoluto faixa-roxa, quem se deu bem foi a revelação da NS Brotherhood Izadora Cristina. Primeiro, a discípula de Luiza Monteiro bateu Marta Szarecka (Gracie Barra) para ficar com o ouro no peso pesado. No absoluto, a fera mais uma vez encontrou Sazarecka, teve novo sucesso e reinou com o título em peso aberto e voltar para casa com dois ouros do Europeu na mala.

Já no absoluto azul, o nome da vez foi o de Luzimery Garcia (GFTeam), em um torneio de superação. Após perder na semifinal do super pesado e ficar com o bronze, Garcia não se abalou e entrou determinada no peso aberto. Após chegar à final, a casca-grossa venceu Jennifer Killeen (Rio Grappling Club Europe) e faturou o disputado título absoluto.

Para conferir os resultados parciais do torneio, que se estende até domingo, clique aqui.