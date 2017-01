Marcio André comenta final com Satoshi no Grand Slam de Jiu-Jitsu em Abu Dhabi

Share it

Campeão do Abu Dhabi Grand Slam de Jiu-Jitsu, encerrado no último fim de semana, em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, Marcio André foi o destaque da categoria até 77kg, ao vencer os perigosos Edwin Najmi (Gracie Barra), na semifinal, e Roberto Satoshi (Bonsai), na final.

Em conversa com a equipe GRACIEMAG, o faixa-preta da Nova União falou sobre sua atuação e os desafios que enfrentou na nova divisão, já que atuava entre os mais leves, até 69kg.

“Por incrível que pareça, eu não senti muita diferença. Eu só saí mais cansado, por fazer mais força (risos). Mas acho que minha velocidade vai me ajudar muito ainda, vou trabalhar para ficar ainda mais forte e chegar melhor nos próximos eventos. Venci numa categoria bem dura e agradeço aos meus opoentes pelas lutas”, conta Marcinho, antes de falar porque optou por atuar mais por baixo desta vez e comentar o duelo contra Edwin pela vaga na final.

“Nunca tive uma preferência, eu jogo em qualquer área que tiver que jogar para ganhar. Gosto de ficar por cima, mas também sou bem agressivo por baixo quando precisa. Fiquei por baixo em algumas lutas, pois nesse peso eles ainda esperam o outro puxar e no pena, eles já puxam logo. Edwin é um cara muito perigoso e eu fiquei bem atento. Muita gente não entendeu muita coisa que fiz na luta, mas tudo teve uma razão. Ele é um cara que não liga para ponto, ele quer finalizar e eu não podia entrar no jogo dele. Produzi minha estratégia, fui fazendo os pontos sem me expor e saí com a vitória”, diz.

Pela disputa do ouro na categoria até 77kg e a boa premiação em dólares americanos, Marcio teve que superar o cascudo Roberto Satoshi, num duelo estratégico e disputado.

“Satoshi é um cara sinistro e eu já imaginava que a luta seria muito dura. Consegui impor meu jogo logo de começo e fazer as vantagens de lateral. Gostaria de ter passado, mas não consegui. A luta foi bem disputada. Graças a Deus saí com a vitória. Obrigado pela luta, Satoshi”, encerra Marcinho, que já disputa o Europeu da IBJJF neste fim de semana, em Portugal.

