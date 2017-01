Europeu de Jiu-Jitsu 2017: Conheça os campeões absolutos faixa-roxa e azul

Share it

A cidade de Odivelas, em Portugal, está repleta de kimonos e atletas sedentos pela glória no Europeu de Jiu-Jitsu, que já está à todo vapor e rola até o fim desta semana. Nos primeiros dois dias de competição, iniciantes e craques das faixas brancas, azuis e roxas entraram em colisão, sempre na busca do sonhado ouro da IBJJF.

Além das disputas de peso, rolaram também os emocionantes duelos do absoluto, e os destaques ficaram para dois atletas de nome complicado em nossa língua, mas que falam muito bem no dialeto do Jiu-Jitsu em prática.

No absoluto faixa-roxa, por exemplo, que faturou o ouro foi Devhonte Johnson, da Unity Jiu-Jitsu. Após tropeçar na final do super pesado, e perder para Eric Jasper Bergmann (GB), Johson voltou com tudo para a disputa em peso aberto e bateu Victor Marques (Saulo Ribeiro) pelo ouro maior da faixa-roxa.

Já no absoluto azul, quem se deu melhor foi o norueguês Kjetil Lydvo, da academia Frontline BJJ. Lydvo também não conseguiu o resultado esperado na divisão de seu peso, a dos super pesados, após ser superado por Leonardo Rodrigues (NU). Contudo, a fera norueguesa chegou embalada no absoluto, e bateu Reda Hamzaoui (GFTeam) para se consagrar campeão no torneio que celebra a diversidade de povos no Jiu-Jitsu.

Para conferir os resultados parciais do torneio, que se estende até domingo, clique aqui.