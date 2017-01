As técnicas de Jiu-Jitsu favoritas de Ryan Gracie

Share it

Dez anos sem Ryan

Alunos e amigos relembram treinos inesquecíveis e as técnicas favoritas do mais feroz dos Gracie

As preferidas do fera

Alunos de Ryan Gracie relembram as posições mais marcantes no jogo do professor

O tempo e a faixa-preta

Que critérios um mestre deve utilizar para averiguar quando o aluno deve passar de faixa no jiu-jitsu?

O primeiro herói do ringue

Um dos mais respeitados pupilos de Helio Gracie, João Alberto Barreto recorda os tempos em que representou o Jiu-Jitsu ao vivo pela televisão, e dá lições para você ter uma mente forte e vitoriosa

A saga do sungão

Conheça a história do mais causal dos estilos de Jiu-Jitsu, sem kimono mas repleto de arapucas

O que será do amanhã no MMA?

Um exercício de futorologia aplicada ao UFCc nos permite arriscar: 2017 será o ano em que Conor Mcgregor será destronado