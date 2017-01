“Lutadores de Jiu-Jitsu têm medo de puxar para a guarda no MMA”, diz Rickson Gracie

Share it

Desde a sua saída dos ringues e tatames, o faixa-coral Rickson Gracie tem se dedicado a ensinar Jiu-Jitsu em sua academia localizada em Los Angeles, além de ajudar seu filho Kron em sua carreira no MMA. Dois fins de semana atrás, Rickson estava no córner de Kron enquanto o mesmo derrotava Tatsuya Kawajiri. Em uma entrevista dada ao Combate.com, Rickson falou algumas coisas boas sobre seu filho.

“Estou muito orgulhoso com o resultado e com trabalho que é feito para o MMA”, disse ele. “A preparação de Kron não é apenas técnica. É física, mental e está sendo trabalhada de uma forma muito harmoniosa, completa, ao ponto que ele esta em 110% de aproveitamento em todas as áreas. Eu não vejo o resultado como uma notícia ou uma surpresa, eu vejo isso como a confirmação de um trabalho. Sem dúvida, esta foi a maior vitória de sua carreira.”

Segundo o pai , uma das coisas que separa Kron de muitos outros lutadores de Jiu-Jitsu que buscam carreira no MMA é o uso da guarda como na defesa pessoal.

“Kron não é especialista na troca de golpes”, ele apontou, “mas ele se desenvolveu até o ponto em que ele se sente confortável em pé . Ele não se sente forçado a levar a luta para o chão. Quando ele sente que é o momento ideal, sem hesitação, ele faz e exibe uma guarda específica para o MMA, muito diferente da usada no Jiu-Jitsu competitivo. A diferença é que, na guarda defensiva, você mantém seu oponente sob pressão para ter espaço para atacar. Lutadores de Jiu-Jitsu têm medo de puxar para a guarda no MMA porque eles não conhecem a guarda de defesa pessoal.”

