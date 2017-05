Vídeo: O nocaute de Gabi Garcia no Rizin e o que esperar da fera no MMA

Share it

Dominante no Jiu-Jitsu competitivo com inúmeros títulos, Gabrielle Garcia segue firme em seu novo desafio, despontar como uma das melhores do mundo também no MMA.

Aos 31 anos, a faixa-preta da Alliance partiu para sua quarta luta nos ringues no último sábado, dia 31, contra a veterana do wrestling Yumiko Hotta. A luta foi fácil para Gabi, e como era de se esperar as críticas vieram. Como pode Gabi, do alto dos seus 1,86m de altura e mais de 100kg, encarar uma adversária menor e mais leve, que não atuava no MMA há dois anos?

Mesmo com 10 lutas no cartel, Hotta foi presa fácil para Gabi, que colocou joelhadas e terminou o serviço ao bater por cima no solo. O trabalho de Gabi era esse. A fera foi escalada para lutar primeiro contra Shinobu Kandori, outra veterana que tentaria a sorte contra Gabi, mas esta desistiu da luta com poucas semanas. Escassas eram as opções para encarar Gabi com poucas semanas de preparação. Atleta profissional, Garcia não escolheu nenhuma de suas adversárias. Foi escalada pelo Rizin para lutar, entrou, lutou e venceu.

Contudo, Gabi espera ter desafios ainda maiores no seu futuro no MMA. Para um próximo duelo, a casca-grossa foi desafiada pela wrestler Jazzy Gabert, e também tem planos de encarar Katya Kavaleva, kickboxer campeã mundial de expressivos 1,94m de altura.

Agora nos resta esperar a próxima disputa de Gabi, que está cada dia melhor em sua empreitada no MMA. Reveja abaixo o mais recente duelo da fera e deixe suas impressões nos comentários!