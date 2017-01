Jiu-Jitsu: Confira o mata-leão de Kron Gracie no Rizin MMA

Share it

Invicto no MMA com quatro lutas, o faixa-preta de Jiu-Jitsu Kron Gracie segue devagar e com pressão no seu caminho rumo às cabeças no esporte de luvas. Em ação no Rizin World GP do dia 31 de dezembro de 2016, o filho de Rickson Gracie encarou o veterano Tatsuya Kawajiri.

Se engana quem acha que Kron pegou um adversário de pouca expressão no seu último duelo. Ex-campeão do Shooto, ao bater Vitor Shaolin, e com passagens pelo UFC, Pride e Dream, Kawajiri foi o oponente mais experiente que o jovem Gracie enfrentou na carreira.

Com muita confiança em sua guarda e bom trabalho no boxe de curta distância, afiado ao lado dos polêmicos irmãos Diaz, Kron buscou a vitória a todo instante, mas foi nas costas que a fera liquidou o duelo. Com um mata-leão, Kron saiu vitorioso e anotou seu quarto sucesso por finalização.

Ainda no evento, a faixa-preta Gabi Garcia venceu por nocaute no primeiro asaslto, e o veterano Mirko Crocop faturou o GP de epso aberto, após vencer duas lutas na mesma noite.

Confira o combate em todos os detalhes no vídeo abaixo!

Rizin World Grand-Prix Open Weight 2016

Saitama Super Arena, Tóquio, Japão

31 de dezembro de 2016

Mirko “Crocop” Filipović nocauteou Amir Aliakbari aos 2min03s do R1

Kron Gracie finalizou Tatsuya Kawajiri no mata-leão aos 12min05s do R2

Hideo Tokoro finalizou Asen Yamamoto no armlock a 1min19s do R1

Rena Kubota venceu Hanna Gujwan por nocaute técnico aos 12min47s do R3

Andy Nguyen finalizou Miyu Yamamoto no armlock aos 4min42s do R1

Kizaemon Saiga venceu Dillin West por nocaute técnico aos 2min03s do R1

Gabi Garcia venceu Yumiko Hotta por nocaute técnico aos 41s do R1

Hayato Sakurai venceu Wataru Sakata por nocaute técnico aos 12min37s do R2

Amir Aliakbari venceu Valentin Moldavsky na decisão dividida dos jurados

Mirko “Crocop” Filipović venceu Baruto Kaito por nocaute técnico aos 49s do R1

Tenshin Nasukawa finalizou Dylan Kawika Oligo na guilhotina aos 3min37s do R2