Com problemas no peso, Talita Treta deixa duelo contra Marloes Coenen

Agendado para a noite desta sexta-feira, dia 4, o Bellator 163 teve uma baixa importante no seu card.

Campeã mundial de Jiu-Jitsu e invicta no MMA com seis triunfos, a faixa-preta Talita “Treta” Nogueira não fará sua estreia na organização rival do UFC.

Com problemas no corte de peso, a brasileira foi obrigada a deixar o duelo contra Marloes Coenen, combate divulgado em primeira mão por GRACIEMAG.

A brasileira explicou o contratempo e se desculpou com os fãs:

“Infelizmente não vou poder lutar. Aceitei esta luta com dois meses de aviso porque sabia que poderia vencer. Ganhei muito peso há alguns meses por conta de uma perda muito grande na família. Mesmo assim, fiz o processo de corte e cheguei nos EUA faltando oito quilos. Cortamos seis no processo, mas os dois últimos não saiam por nada. Tentamos de tudo. O Bellator pediu para interromper o processo e preservar minha saúde. Tentamos negociar o duelo no peso que eu estava, mas não conseguimos um acordo. Peço desculpas aos fãs e amigos, mas eu vou voltar mais forte. Virou uma questão de honra para mim eu não fujo de um problema tão fácil assim”, disse a determinada Treta.

O Bellator ainda não se pronunciou sobre um possível reagendamento do combate.