Chá de hibisco: a bebida que pode ajudar o lutador a perder peso

Sempre de olho na saúde e bem estar dos atletas da arte suave, GRACIEMAG traz hoje mais uma dica para você manter sua máquina corporal em dia, não só com exercícios mas também com os melhores combustíveis.

Na busca de se livrar das toxinas do dia a dia, que atrapalham o pleno funcionamento do nosso organismo, a arma que trazemos hoje é o chá de hibisco. Com propriedades anti-inflamatórias e anti-oxidantes, o chá da flor de hibisco pode se tornar um grande aliado do atleta, sem falar nas propriedades de emagrecimento da planta.

Com funções diuréticas naturais e um complexo sistema de enzimas funcionais, o extrato contido no chá auxilia na digestão, no trabalho dos rins e ainda é rico em vitamina C.

Para preparar, coloque duas colheres de sopa de hibisco seco em um litro de água fervente. Desligue o fogo e deixe em descanso por 10min. Depois é só coar, resfriar e mandar ver!

Então vai a dica. Que tal experimentar um chá de hibisco bem gelado depois do treino de hoje?