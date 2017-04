Assine a GRACIEMAG Digital, receba este boné e economize quase R$ 100!

Share it

Depois de muita expectativa por parte dos nossos leitores, finalmente está no ar a versão digital da GRACIEMAG.

Ao aproveitar esta oferta, você terá acesso ao conteúdo da GM seja no seu computador, no seu tablet ou no celular.

E para celebrar a inauguração desta nova plataforma, firmamos uma parceria com StormStrong para oferecer o acesso às próximas 12 edições com você recebendo, em seu endereço, o boné JIU-JITSU que está fazendo o maior sucesso entre os praticantes.

Tudo isso por até 10x de R$ 13,90 no cartão de crédito (Visa ou Mastercard).

Fez as contas?

A economia é de nada menos do que R$ 94,90!

Basta pegar a calculadora e constatar: 12 edições nas bancas de jornal (R$ 154,80) + boné (R$ 79) = R$ 233,90

Assinatura DIGITAL 12 Edições + Boné = R$ 139.

Portanto não perca tempo, CLIQUE NO LINK ABAIXO OU NA FOTO ACIMA e faça já sua assinatura

https://graciemagshop.com.br/produto-new/gm-digital-bone-stormstrong

Seu Jiu-Jitsu e seu bolso agradecem!