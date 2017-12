Vídeo: O armlock voador que valeu ouro para o Brasil no judô

Share it

Não é só no Jiu-Jitsu que podemos presenciar grandes momentos com belas finalizações. A brasileira Rafael Silva, faixa-preta de judô, deu um perfeito exemplo disto na final do Grand Prix de Tbilisi, na Geórgia, nessa sexta-feira, dia 25.

A casca-grossa, pupila do faixa-preta de Jiu-Jitsu e judô Flávio Canto, encarou Nora Gjakova, atleta de Kosovo, na final até 57kg. Para levar o ouro pra casa, a fera pulou e mandou um belo armlock voador, para o delírio da torcida brasileira. Antes, Rafaela havia vencido todas as outras disputas por ippon.

Clique na imagem abaixo e confira o aéreo armlock de ouro de Rafaela Silva!