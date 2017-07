No UFC, um Ronaldo Jacaré cada vez mais fiel a uma célebre lição de Helio Gracie

Share it

Escalado como um dos protagonistas do UFC de Nova Jersey neste sábado, o astro do Jiu-Jitsu e do MMA Ronaldo Jacaré (21v, 3d) coleciona, até hoje, 12 lutas vencidas com chaves e estrangulamentos na carreira. Curioso é que, destas, três apenas foram por torção de braços, como em dois armlocks e uma chave kimura: o amazonense gosta mesmo é dos botes no pescoço.

São nove vitórias por asfixia no cartel do réptil brasileiro, e contra Chris Camozzi a décima pode bem estar a caminho. No último encontro entre eles, no UFC em Santa Catarina, o atleta da X-Gym finalizou o oponente americano já no primeiro assalto, com um katagatame, em 2013.

O bicampeão mundial de Jiu-Jitsu arrochou, no total, quatro katagatames, três mata-leões, uma guilhotina e um triângulo. Um cardápio mais do que variado, e perigosíssimo para qualquer um na categoria.

Jaca, assim, reforça os ensinamentos repetidos pelo saudoso grande mestre Helio Gracie, que dizia preferir os estrangulamentos às chaves de braço e pernas, porque, afinal, no pescoço não tem brutamonte capaz de fazer força e resistir: “Não tem valente que resista ao sono, qualquer um dorme”, explicava o professor.

E você, amigo leitor? É fã do Jiu-Jitsu de Jacaré? Acha que ele está pronto para o cinturão já este ano?

UFC: Machida x Rockhold

Prudential Center, Nova Jersey, Estados Unidos

18 de abril de 2015

Lyoto Machida x Luke Rockhold

Ronaldo Jacaré x Chris Camozzi

Cub Swanson x Max Holloway

Felice Herrig x Paige VanZant

card preliminar

Beneil Dariush x Jim Miller

Patrick Cummins x Ovince St. Preux

Corey Anderson x Gian Villante

Takeya Mizugaki x Aljamain Sterling

George Sullivan x Tim Means

Diego Brandão x Jimy Hettes

Chris Dempsey x Eddie Gordon