O dia em que George Gracie e Yano apagaram juntos, à la Rocky x Apollo

O ano era 1940, e o campeão absoluto da família, George Gracie, encarava no Jiu-Jitsu um de seus mais frequentes rivais, o japonês Takeo Yano, que deu aulas em Minas Gerais e no Nordeste.

Yano, que como Carlos Gracie também treinou com Conde Koma, havia empatado com Helio Gracie em 1936, em luta em que somente valia a finalização. No mesmo ano, George venceu o japonês com um estrangulamento.

Realizado no Rio de Janeiro, então capital do país, o duelo entre o Gracie e o exímio derrubador japonês estava sob aquele clima quente de tira-teima, e o desfecho foi ainda mais sensacional.

Segundo o jornal “Diário da Noite”, George começou por cima, na luta do dia 18 de março de 1940, um sábado, e buscou surpreender Yano com um estrangulamento dentro da guarda fechada, numa espécie do que chamamos hoje informalmente de amassa-pão.

Yano, no entanto, não se fez de rogado, e mesmo de costas no chão e sentindo a pressão, também arrochou o pescoço de George a partir da guarda fechada, num estrangulamento duplo. Resultado: blecaute dos dois lutadores, e a manchete: “Dormiram os dois lutadores”!

George foi o primeiro a se levantar, e o juiz Jaime Ferreira deu automaticamente a vitória ao Gracie. Mas o campeão da família, ainda recobrando os sentidos, não aceitou o gesto do árbitro, enquanto o público que celebrava o triunfo do brasileiro não entendia o gesto do suposto vencedor.

“Os Gracie faziam questão de não aceitar um resultado que pudesse ser questionado”, opina o pesquisador e jornalista Christiano Milfont. “Assim, depois de dois dias de bate-boca nos jornais, a luta foi cancelada pela Federação de Pugilismo, órgão então responsável pelos esportes de combate no país”, relata Milfont, responsável por garimpar a história desse confere com o colega e pesquisador Elton Silva.

George teria feito ao todo oito lutas contra Yano: duas vitórias para o Gracie por finalização, quatro empates, uma vitória de Yano por pontos. E a mais sensacional, este “No Contest” cinematográfico, digno de Rocky Balboa x Apollo Creed, do clássico filme de Stallone.

