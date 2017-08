O treino de Jiu-Jitsu do ministro faixa-preta Luiz Fux com os Gracie em NY

Share it

O que você priorizaria se tivesse apenas quatro dias para curtir Nova York, nos EUA? O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux não teve dúvidas: foi treinar Jiu-Jitsu.

Com sua faixa-preta velha de guerra, o juiz combinou com amigos de longa data e deu um treino nessa sexta-feira, 18 de abril, sob a supervisão do professor Igor Gracie. O lutador carioca conta como foi:

“Conheço o Fux há muito tempo, sou amigo do filho e da filha dele. O André Monteiro, o popular Tim Maia da academia, disse que ele estava em Nova York por quatro dias e que queria ir lá dar um treino. Combinamos e ele foi, e treinou. Fux é fanático por Jiu-Jitsu, tem treinado o tempo todo em Brasília, ele dá aulas de defesa pessoal para os seguranças e tudo”, lembrou Igor Gracie.

E você, costuma levar seu kimono e sua faixa quando viaja? Aprenda com o ministro do Supremo e enriqueça seu repertório no Jiu-Jitsu.