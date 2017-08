Dieta Gracie: o cardápio de Rickson para você ter mais energia no Jiu-Jitsu

Share it

Moldado como um guerreiro desde muito jovem, Rickson Gracie é um exemplo de boa saúde, fazendo do seu corpo uma estrutura bem ajustada com a prática do Jiu-Jitsu. Aliado ao poder da arte, mestre Rickson mantém a máquina corporal sempre em alta octanagem, alimentando suas engrenagens com um combustível de melhor qualidade: a Dieta Gracie, com algumas adaptações feitas por ele. Como, por exemplo, no intervalo entre as refeições.

Em entrevista a repórter Ana Luiza Leal, da revista “Alfa”, o faixa-coral da família Gracie revelou uma de suas rotinas alimentares. Aprenda com o professor, melhore sua alimentação e consiga melhor rendimento nos seus treinos!

Desjejum

• 1 xícara de café • 2 fatias de pão de forma rico em fibras • 2 fatias grossas de queijo branco

Lanche da manhã

• 1 copo de 500 ml de vitamina batida com três frutas e 1 colher de proteína em pó

Almoço

• 1 prato de mesa de folhas verdes com 3 colheres de sopa de castanha de caju

• 1/2 prato de sobremesa de legumes cozidos • 3 colheres de sopa de arroz integral • 1/2 peito de frango assado no forno

Lanche da tarde

• 300 g de polpa de açaí congelada batida com: – 1 mamão papaia, 3 tâmaras secas, 3 colheres de sopa de granola

Lanche da noite

• 1 pastel integral assado recheado com ricota • 1 copo de 500 ml de suco de beterraba

Jantar

• 1 omelete feito com 5 claras e 2 gemas • 1 batata-doce grande cozida

Ceia

• 2 fatias de pão integral • 2 fatias grossas de queijo branco • 10 laranjas-lima picadas

Além das receitas, o faixa-coral também ressalta a importância de não abusar da carne vermelha, trocar os pães e cereais comuns por integrais, mais completos em fibras, a total abolição de açúcar, substituído por frutas secas como tâmaras, e nada de embutidos, como presunto e salsichas, que são recheados de sódio.

Outra dica é com os legumes. No cozimento tradicional, boa parte dos nutrientes ficam na água. Prefira prepará-los no vapor.