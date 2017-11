Ronaldo Jacaré: “A categoria dos médios do UFC deu uma mexida muito louca”

Share it

Com uma sequência de cinco vitórias consecutivas, entre o Strikeforce e o UFC, Ronaldo Jacaré já sonha com uma chance de disputar o cinturão dos médios do Ultimate, hoje em posse do jovem Chris Weidman. O lutador, que enfrenta o francês Francis Carmont no próximo dia 15 de fevereiro, em Santa Catarina, está logo abaixo de Vitor Belfort no ranking oficial da categoria e acredita ser o próximo da fila a disputar o título, em caso de mais uma vitória.

“A categoria deu uma mexida louca a com a derrota do Anderson para o Weidman, as vitórias do Vitor Belfort e as chegadas de Lyoto e Mousasi. Mas sei que estou lá em cima no ranking e meu pensamento está no cinturão. Estou focado no Carmont, sei que vai ser uma luta muito dura porque ele é um cara completo, mas vou trazer mais uma vitória e chegar ao cinturão. Cedo ou tarde ele vai ser meu, vou arrancar de qualquer um”, afirmou o bicampeão mundial absoluto de Jiu-Jitsu (2004/05).

O adversário de Jacaré treina na academia de Georges St-Pierre e, assim como o ex-campeão dos meio-médios, é um especialista na luta agarrada. Apesar disso, o brasileiro acredita que Carmont não vai querer se arriscar no chão.

“Ele vem mostrando um bom grappling nas últimas lutas, mas não acredito que vá tentar a luta agarrada comigo, e nem me derrubar. Eu me sinto muito confortável no chão, ali fico em casa. Acredito que ele vai tentar manter a luta em pé. Mas enfim, não sei o que ele vai fazer, ele é um lutador completo e pode querer surpreender”, finalizou o atleta.

Qual será o desfecho da luta do nosso campeão do Jiu-Jitsu, amigo leitor de GRACIEMAG?

UFC: Machida x Mousasi

Arena Jaraguá, Jaraguá do Sul, Santa Catarina

15 de fevereiro de 2014

Lyoto Machida x Gegard Mousasi

Ronaldo Jacaré x Francis Carmont

Francisco Massaranduba x Jesse Ronson

Thiago Tavares x Zubair Tuhugov

Viscardi Andrade x Nicholas Musoke

Charles do Bronx x Andy Ogle

Rodrigo Damm x Ivan Batman

Cristiano Marcello x Joe Proctor

Erick Silva x Nate Loughran

Ildemar Marajó x Albert Tumenov

Iuri Marajó x Wilson Reis

Maximo Blanco x Felipe Sertanejo

(Fonte: Assessoria de imprensa)