No Jiu-Jitsu, como um sábio já disse, não é o aluno que recebe a faixa; é a faixa que recebe o aluno. A nova graduação acontece naturalmente, como um prêmio ao esforço, à dedicação e à postura de cada praticante. A beleza democrática do Jiu-Jitsu brasileiro reside aí: é o professor, e somente ele, que sabe se o aluno merece ou não a “promoção”.

E o que muda de um estágio para outro? Por exemplo, o que diferencia um faixa-azul de um branca? Muda apenas a técnica e na experiência? Ou há algo mais substancial e subjetivo entre um e outro?

Buscando definições para esta nobre e populosa classe dos faixas-azuis de Jiu-Jitsu, GRACIEMAG hoje lembra a você que, no fundo, um faixa-azul é apenas um faixa-branca que…:

… voltou no dia seguinte

… aprendeu a colar o quadril no tatame

… aplica um golpe sempre com um plano B engatilhado

… não perde o armlock da montada toda vez, pois sabe pesar a perna

… chega cedo para o treino

… não batuca dizendo: “ai, cansei”

… entendeu o conceito das principais posições, e não repete apenas o que lhe é mostrado, como um robô

… movimenta todas as partes do corpo com harmonia, e não esquece de usar as pernas quando usa os braços

… estuda o Jiu-Jitsu fora da academia, em vídeos e artigos encontrados em GRACIEMAG

… dá mais orgulho do que trabalho ao professor.

E para você, sagaz leitor? Um faixa-azul de Jiu-Jitsu é um faixa-branca que aprendeu o quê? Comente com a gente.