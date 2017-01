Período de inscrições nas Seletivas de MMA Amador é estendido

Share it



A Comissão Atlética Brasileira de MMA (CABMMA) decidiu prorrogar por uma semana o prazo para que atletas façam suas inscrições para competir nas Seletivas Regionais que definem a Seleção Brasileira de MMA Amador. A nova data para o término das inscrições é dia 8 de novembro.

As seletivas ocorrem em Goiânia, Manaus, Fortaleza, Florianópolis e Rio de Janeiro, e os atletas classificados vão representar o Brasil no primeiro Campeonato Mundial de MMA Amador. A CABMMA optou por estabelecer esta nova data por conta da grande quantidade de inscrições com pendências que precisam ser resolvidas para que o atleta esteja apto a participar das competições.

“Recebemos um grande número de inscrições nas quais faltavam algumas informações necessárias para finalizar o processo. Tivemos também muitos atletas fazendo contato via e-mail ou em nossas mídias sociais buscando realizar a inscrição ou tirar alguma dúvida, e estamos determinados em ajudar todos os interessados a completar seu cadastro corretamente “, afirmou Carlão Barreto, Diretor do Comitê de MMA Amador da CABMMA.

Devido à alteração do prazo de inscrições, o anúncio da lista com a confirmação de todos os atletas que competirão nas Seletivas também foi adiado e, agora, será divulgada no dia 13 de novembro. Apesar disso, todas as etapas continuam com suas datas de realização originais mantidas.

As Seletivas Regionais, que vão de novembro a dezembro deste ano, são o primeiro degrau para os praticantes de MMA nos quatro cantos do país que desejem competir no Mundial, em Las Vegas. Em cada uma das etapas, serão selecionados quatro atletas de cada categoria, que voltarão a se enfrentar na Seletiva Nacional, a ser realizada em abril de 2014. Campeão e vice de cada uma das categorias, além de um “wild-card” que será escolhido pela equipe técnica da Seleção Brasileira, serão os designados a representar o Brasil no torneio em solo americano.

(Fonte: Assessoria de imprensa)