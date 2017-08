Desafiado nos anos 1990, Mike Tyson admite que não teria vencido Royce Gracie

Share it

Nos anos 1990, dois lutadores assombravam o mundo. Com seu kimono alvo, o brasileiro Royce Gracie comprovou no UFC que um magrinho poderia tirar de combate qualquer massa bruta. Enquanto isso, em Vegas, um atarracado pugilista derrubava quem aparecesse na frente. Quem venceria um duelo entre ambos? Royce desconfiava que sabia a resposta.

O desafio veio por parte do Gracie, em meados dos anos 1990, em diversas entrevistas na imprensa. Seu irmão, Rickson, foi outro a convidar Mike para um tira-teima entre boxe e Jiu-Jitsu. Mas a resposta de Tyson nunca veio. Recentemente, em entrevista ao programa “UFC Tonight”, o peso pesado, que hoje é fã do Ultimate, revelou suas impressões sobre a suposta luta, afirmando que não se sairia bem dentro das oito linhas:

“Bem, em 1993 eu estava na prisão, então não teria como esta luta com Royce ter acontecido. Mas eu não teria chance de vencer o combate. Não fazia ideia de como era lutar vale-tudo. Teria de treinar nas regras do MMA antes de aceitar qualquer coisa. Você não pode subir para lutar ali só contando com seus punhos e sem ter técnica de chão. Além disso, precisaria trabalhar bastante o wrestling”, disse o mito da nobre arte.

Tyson disse também que, se tivesse chance, se aventuraria nos cages. Em seus tempos áureos, o feroz nocauteador teria entrado com fome de vitória, sentimento que conhecia bem:

“Teria sido demais treinar e competir no MMA. Meu ego me diria que sou o melhor lutador do mundo, e isso já seria suficiente para me levar a tentar”, pontuou o feroz Tyson.

E você, leitor, acha que Mike Tyson teria brilhado no MMA? Já imaginou a fera tentando um triângulo? Quanto você pagaria de pay-per-view para ver Royce x Mike?