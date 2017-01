“Porta para o UFC”, campeonato mundial de MMA amador abre inscrições no Brasil

Share it

Contemplado por mais de 20 países, o primeiro Campeonato Mundial de MMA Amador será realizado no ano que vem, na UFC Fan Expo, em Las Vegas. O Brasil, claro, não ficou fora e já começa a planejar sua equipe para a competição, que pode ser mais uma porta de entrada para o Ultimate.

Chancelada pela Comissão Atlética Brasileira de MMA (CABMMA) coordenada por Carlão Barreto, a seleção brasileira de MMA amador terá suas seletivas sendo realizadas a partir de novembro, em formatos regionais.

Em conversa com GRACIEMAG, o novo coordenador técnico Carlão se disse animado com o novo projeto:

“Quem vencer o Mundial na seleção de MMA amador está praticamente certo no UFC”, disse o ex-lutador e faixa-preta de Carlson Gracie. “A organização de Dana White vai garimpar muitos talentos dentro dessa disputa”.

Após as seletivas regionais, os atletas selecionados passarão por um camp de dois meses no Rio de Janeiro, sendo Roberto Gordo o técnico da equipe, junto com outras figuras conhecidas do MMA nacional e internacional.

Para tentar sua vaga e mandar seu currículo, visite o site da Comissão Atlética, clicando aqui.