Dana White quer 13 eventos no Brasil em 2014 e faz mistério sobre “TUF”

Share it

De passagem pelo Brasil, o presidente do UFC, Dana White, deixou algumas informações preciosas para a imprensa presente no Copacabana Palace, no último domingo, além de ter um contato próximo com os fãs que se enfileiraram na porta do hotel para participar do evento, realizado para promover a revanche entre o campeão peso médio, Chris Weidman, e Anderson Silva. Os atletas também estiveram presentes no evento, e atenderam aos fãs e a imprensa.

Depois de responder todas as perguntas dos fãs na famosa varanda do Copacabana Palace, Dana White veio ao encontro dos jornalistas, ávidos por revelações e declarações ácidas, características do chefe do Ultimate.

Ao longo de quase uma hora de papo, Dana falou de muitos tópicos, tendo como destaque o anúncio de realizar 13 edições do UFC em solo brasileiro em 2014, quase dobrando o número de eventos realizados em 2013, além de falar sobre a próxima edição do “TUF Brasil”, inclusive revelando que os técnicos já foram escolhidos:

“Os técnicos já foram escolhidos, vocês vão ficar chocados com a escolha, mas eu não posso revelar os nomes ainda. Vocês não vão acreditar!”, disse o sensacionalista presidente do UFC.

Ainda na conversa, Dana justificou a escolha de Glover Teixeira como próximo desafiante ao cinturão meio-pesado do UFC, reforçando com suas 21 vitórias consecutivas e seu poder de nocaute, falou da situação estranha de Vitor Belfort no UFC, após anos de mau gerenciamento de carreira e pelo fato de pedir para lutar com cada atleta que terminava uma luta no Ultimate, e também sobre Cris Cyborg ser empresariada por Tito Ortiz, a quem classificou como “o cara mais idiota do ramo”, e dizendo que Cyborg, ao ter um contrato com Tito, assinou um “suicídio profissional”.

Sempre sorrindo, o patrão se despediu dos jornalistas e rumou para São Paulo, onde dá as caras em nova coletiva nesta segunda-feira, dia 30. Será que virão mais declarações bombásticas?