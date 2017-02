Qual é a melhor estratégia para derrotar um lutador mais pesado?

Share it

Faz parte da cultura e da essência do Jiu-Jitsu testar suas técnicas contra oponentes de qualquer tipo físico, notadamente os mais fortes e mais pesados. Seja você um leitor levinho ou não, certamente já se viu olhando para cima na hora de encarar um parceiro de treinos ou oponente em campeonato. Como você lida com o peso do oponente? Qual sua estratégia predileta para surpreender os grandões?

Hoje, GRACIEMAG compila cinco macetes importantes para você vencer um oponente das categorias de cima. Confira, e contribua dando sua própria dica para os demais leitores.

1. Jiu-Jitsu veloz

O primeiro passo é jamais medir forças com o oponente mais pesado, para você não acabar sendo embrulhado. Aposte num jogo de velocidade, com giro e muito gás.

2. Movimentos corretos = menos força

Confie nas alavancas e você será capaz de mover o mundo. Procure fazer os movimentos certinhos, nos ângulos adequados, e a técnica há de prevalecer.

3. Saia de baixo!

Evite ficar muito tempo por baixo. A pressão vai acabar minando você, psicologicamente inclusive.

4. Não feche a mente para o novo

Fique antenado com as manobras modernas. Técnicas populares como o berimbolo e a própria guarda 50/50 podem fornecer ferramentas para o seu jogo e ajudá-lo a segurar a pressão e, quem sabe, ir parar nas costas de algum gigante.

5. Controle, sempre

Procure sempre controlar o oponente, pense primeiro no controle, depois no golpe. E não perca os vídeos diários aqui no portal GRACIEMAG, e releia sua revista favorita de Jiu-Jitsu sempre antes de ir treinar!

E você, tem alguma estratégia valiosa? Comente.