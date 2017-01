Faixa-preta, você gostaria de ganhar cerca de US$ 4 mil ensinando Jiu-Jitsu?

Share it

O faixa-preta de Jiu-Jitsu que estiver em busca de novos horizontes profissionais pode estar com sorte. As escolas em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, estão mais uma vez recrutando instrutores, casados ou solteiros, para ministrarem aulas de Jiu-Jitsu para crianças e adolescentes.

Os benefícios incluem um salário em torno de 4 mil dólares americanos, plano de saúde para o professor e sua família, e férias de um mês. O contrato com a equipe do Xeque Mohammed bin Zayed tem duração de um ano, com previsão de renovação para o ano seguinte. O faixa-preta terá direito ainda a um apartamento mobiliado.

Os requisitos para dar aulas nos colégios em Abu Dhabi são, basicamente, falar inglês, ser faixa-preta de Jiu-Jitsu brasileiro, ser maior de 21 anos e ter experiência em ensinar a arte suave.

Para saber mais e concorrer a uma vaga, clique aqui ou mande seu email para professorjjabudhabi@gmail.com.