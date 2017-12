IBJJF renova sistema de graduação e lança faixa vermelha e branca

Share it

Cada faixa conquistada no Jiu-Jitsu significa mais um passo na incessante busca de conhecimento na arte suave. Por mais que a troca de faixa não seja o único objetivo do bom adepto da arte, ela é consequência e reconhecimento do trabalho feito pelo atleta.

O caminho até a mitológica faixa-vermelha é longo, mas uma vida de dedicação ao Jiu-Jitsu pode levar à mais alta condecoração da arte suave.

(Confira o sistema oficial da IBJJF de faixas do Jiu-Jitsu, clicando aqui.)

A IBJJF, com o objetivo de trabalhar em prol do esporte e informar melhor professores e alunos, renovou e detalhou seu sistema de graduação.

Começando pela garotada, que precisa ter no mínimo 4 anos para começar a rolar no tatame, são cinco cores de faixa para trilhar até os 16 anos: branca, cinza, amarela, laranja e verde. Cada uma dessas faixas possui dois graus.

Se você tem 16 primaveras ou mais, a história é outra. Em vez de passar pelas cores antes citadas, o atleta vai de branca para a azul. Neste caso, cada faixa possui quatro graus, e até a faixa-preta temos as cores azul, roxa e marrom, e enfim a preta.

Como a IBJJF reforça, todos os tempos de permanência nas faixas estabelecidos pelo sistema são TEMPOS MÍNIMOS, e o professor segue sendo a autoridade máxima para decidir quando um aluno deve ser graduado.

Chegando à idade mínima de 19 anos, o lutador de Jiu-Jitsu pode ostentar a faixa-preta. Tendo seis graus para trilhar nela, o lutador precisa ter, no mínimo, meio século de vivência para passar à próxima faixa: a coral. Seguindo as normas da IBJJF, o professor precisa ter a faixa-preta na cintura por 37 anos até chegar a faixa rubro-negra.

Chegando lá, após uma vida inteira de dedicação ao Jiu-Jitsu, o mestre faixa-coral pode, em sete anos, chegar a faixa vermelha-e- branca, nova faixa implementada pela IBJJF. A faixa vermelha-e-branca representa o oitavo grau da faixa-preta.

A partir da casa dos 67 anos, o mestre pode receber a mais alta condecoração no Jiu-Jitsu, a faixa-vermelha.

Já se imaginou fazendo toda essa trajetória na arte suave?

