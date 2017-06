Pare de cair na raspagem da guarda-X no Jiu-Jitsu hoje

Share it

Um dos principais aspectos do Jiu-Jitsu é a postura, especialmente quando você estiver por cima e o oponente for um bom raspador.

Se ele tiver um jogo moderno, então, a guarda-X certamente será uma das armas que ele vai tirar do coldre para inverter você e cair por cima.

Mas o que fazer quando o oponente cruzar os pés na sua coxa (daí o “X”) e entrar embaixo de você? Como não ser facilmente raspado?

Calma, que o GRACIEMAG.com garimpou hoje uma posição simples e bem explicada.

Repare que o primeiríssimo detalhe (55s do vídeo) é arrancar a pegada da manga, já que é ela a responsável por quebrar sua postura. Para economizar energia e não perder tempo no cabo-de-guerra com o braço dele, segure o lado da mão do oponente, gire o pulso em torno da pegada e arranque o pano.

Agora você precisa tirar um dos pés dele da sua perna, certo? Para tal, barriga para a frente para criar o ângulo, e é hora de descer a mão colada ao seu corpo, na manobra à la Madonna divertidamente apelidada de “Como sou gostoso” no vídeo (veja a 1min40s).

Com o polegar aberto, abaixe o pé do adversário que está por cima da sua coxa até o chão (2min05s). Mantenha o pé seguro para não tomar um triângulo, largue o peso (2min23s) e estabilize, do lado ou na posição norte-sul.

Fácil, não é? Você tem outro modo preferido de driblar a posição? Comente abaixo.