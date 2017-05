Médico envolvido no caso Ryan Gracie é condenado a serviços comunitários

Share it

Após mais de cinco anos, o psiquiatra Sabino Ferreira de Farias foi condenado no caso que vitimou Ryan Gracie, grande ídolo do Jiu-Jitsu e do MMA nos tempos do Pride. Ryan foi encontrado morto no dia 15 de dezembro de 2007, numa cela da carceragem do 91º Distrito Policial, na zona oeste de São Paulo.

Sabino, que na época admitiu ter receitado ao lutador um coquetel com seis remédios, recebeu uma pena de um ano e quatro meses de serviços comunitários.

Ainda cabe recurso segundo a Justiça, e Sabino vai responder em liberdade.

Flavia Gracie, irmã do lutador, comentou o caso em carta aberta à imprensa:

“Felizmente, depois de mais de cinco anos e uma luta diária para provar a culpa desse irresponsável que se denomina médico, chegamos ao fim de uma grande batalha. (…) O ‘doutor’ Sabino foi condenado por homicídio culposo, negligência, imprudência e imperícia. Prestará serviços comunitários. Sei que é uma pena muito branda diante de uma vida. Mas nós nos sentimos vitoriosos por provar que ele é um irresponsável. Com isso, esperamos impedir que ele venha a cometer outros crimes e a devastar a vida de outras famílias.”

Flavia disse que agora a luta é para impedir que o psiquiatra volte a exercer a profissão.