Como Renato Babalu finalizou em 31s no One FC? Aprenda em São Paulo

No último dia 23 de julho, em Kuala Lumpur, na Malásia, Renato “Babalu” Sobral usou o Jiu-Jitsu para encerrar o duelo contra Tatsuya Mizuno pelo One FC. O treinador do “TUF Brasil” só precisou de 31 segundos para dar o bote no braço do japonês e encaixar um justo armlock.

Como ele fez? O praticante de Jiu-Jitsu e MMA vai poder aprender com o próprio, num seminário especial em São Paulo, na academia Ryan Gracie, neste sábado.

O anfitrião, Celsinho Venícius, comentou a vitória do companheiro. “O Babalu tomou um soco na hora de botar para baixo, que até quebrou o nariz dele, mas pensou rápido e contra-atacou”, conta Celsinho Venicius.

Ocorreu que Mizuno, no ímpeto de acertar o brasileiro abalado no ground and pound, entrou com tudo dentro da guarda e acabou deixando o braço.

“O Babalu melhorou muito o Jiu-Jitsu desde que treinou com o nosso professor, Roberto Gordo. Ele então conseguiu se recompor rapidamente e com um armlock muito justo, conseguiu acabar com a luta, estalando o braço do japonês”, explicou Celso.

“O segredo é estar com o Jiu-Jitsu bem afiado e justo para não deixar a oportunidade escapar. Principalmente no MMA, que tem muita gente que sai batendo de qualquer jeito e expõe muito o braço. Hoje em dia muito oponente deixa o quadril afastado e acaba expondo o braço”, ensinou.

Quer aprender macetes e percepções como essas? O seminário de Renato Babalu na academia de Celsinho é no dia 14 de julho, e vai abranger técnicas de MMA e wrestling, para 80 sortudos participantes. Os preços variam de 80 a 120 reais.

Para obter mais informações ou garantir sua vaga, mande email para celsinhogjj@gmail.com.