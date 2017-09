Veja a surpresa de Joe Rogan do UFC ao receber a faixa-preta

Share it

Joe Rogan não conhece só as lutas pelo lado de fora do octagon. A prova foi que, na noite dessa terça-feira, o comentarista do UFC recebeu a faixa-preta de Jiu-Jitsu, das mãos de seu professor Eddie Bravo.

No vídeo, você confere o momento exato em que Eddie Bravo para a sua aula voltada apenas para o Jiu-Jitsu sem kimono e faz um discurso breve, surpreendendo o repórter.

“De tudo que fiz na minha vida e na carreira, o Jiu-Jitsu foi a melhor coisa. Como costumo falar sempre, caras que treinam Jiu-Jitsu regularmente são mais saudáveis, com um ego melhor. São mais bem resolvidos e mais legais de se tratar, porque eles lidam com a realidade o tempo todo. Quando eu era pequeno um professor de taekwondo me disse algo que jamais esqueci: as artes marciais são um veículo para desenvolver o melhor potencial das pessoas”, discursou Rogan.

“O Jiu-Jitsu nos faz aceitar ou lutar contra o que somos. O nosso mundo é cheio de enrolação. No Jiu-Jitsu ninguém pode ficar de enrolação, se você errar é finalizado e dá os três tapinhas. O Jiu-Jitsu é uma das ferramentas mais valiosas da minha vida, me faz me entender melhor, conhecer minhas fraquezas e fortalezas”, disse o ex-ator.