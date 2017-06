Recebeu faixa de Jiu-Jitsu nova? Nem lutador do UFC escapa de “cerimônia”

Share it

Aos 31 anos, o mão-pesada Chris Leben foi graduado faixa-azul de Jiu-Jitsu, esta semana. O lutador postou a foto com a nova graduação em seu Twitter, orgulhoso. O americano foi promovido por seu professor brasileiro Sidney Silva, faixa-preta de Rickson Gracie.

Confira o casca-grossa recebendo umas lapadas no corredor polonês, cerimônia típica do Jiu-Jitsu – e da qual nem casca-grossa do UFC escapa.

