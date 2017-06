Aprenda a ser criativo e bem-sucedido no Jiu-Jitsu com o durão Clint Eastwood, 82 anos

Share it

Segundo o diretor italiano Sergio Leone, o ator Clint Eastwood era capaz de brilhar na tela apesar de ter somente duas expressões faciais: uma com o chapéu e outra sem ele.

Como diretor e até como político, porém, Clint Eastwood foi um sujeito versátil e admirável. No último dia de maio, o famigerado durão completou 82 anos. Após centenas de filmes, duelos e lutas memoráveis no cinema, ele vive hoje tranquilamente na cidade de Carmel, na Califórnia – da qual foi prefeito um dia.

Vencedor de quatro Oscars, Clint ofereceu valiosas lições em entrevista à revista “Esquire”, em 2008, reproduzida no Brasil pela revista “piauí” no mês passado inclusive.

As melhores lições de vida do eterno “Dirty Harry” a gente traz para o praticante de Jiu-Jitsu, a seguir.

1. Criatividade é coragem de fazer

“Estávamos filmando ‘Na Linha de Fogo’. John Malkovich está no topo de um prédio, numa situação precária. Meu personagem é louco, saca uma arma e enfia na cara de John, e John põe a boca no cano da arma. Eu não tenho ideia de que tipo de símbolo maluco era aquele. Nós não ensaiamos nada parecido. Tenho certeza que ele não pensou naquilo enquanto ensaiamos. Simplesmente estava lá (…) É como um pequeno intervalo de tempo, e assim como uma ideia vem rápido, você simplesmente a joga fora e descarta. É só fazer antes de descartá-la, entende?”

2. Prêmios e troféus

“‘Menina de ouro’ ganhou o Oscar. Foi legal, foi ótimo. Mas não dá para se impressionar com isso. Muitíssimos filmes bons não ganharam o Oscar, então isso não tem muita importância. (…) No final, você tem simplesmente que ficar feliz com o que fez. Ali está você.”

3. Bullying

“Vivemos numa geração meio maricas, em que todo mundo diz: ‘Como vamos lidar psicologicamente com isso?’ Naquela época, você simplesmente sentava o pau nos valentões e resolvia na porrada. Mesmo que o cara fosse mais velho e fortão, pelo menos você era respeitado por encarar a briga, e te deixavam em paz.”

4. O segredo da vida

“Crianças ensinam que você sempre pode se surpreender com a vida, que você aprende algo novo o tempo todo. Esse é o segredo da vida, realmente. Nunca parar de aprender. É o segredo de uma carreira. Eu ainda estou trabalhando porque eu aprendo algo novo todo dia. É o segredo dos relacionamentos. Nunca pense que você conquistou tudo.”

Para ler a entrevista no original e completa, clique aqui.