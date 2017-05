Para o Mundial mais parelho de todos ficar melhor, só falta você. E talvez Roger

Share it

Com cerca de 2.500 atletas inscritos, o Mundial de Jiu-Jitsu 2012 começa no próximo dia 31 de maio com um oceano de possibilidades para o mundo do Jiu-Jitsu esportivo.

Quem será o novo rei? Qual será a grande zebra? Quem vai reaparecer? Qual será a grande luta do evento em Long Beach?

O único jeito de você saborear tudo isso por inteiro, porém, é caindo dentro.

As inscrições terminam em poucas horas, portanto clique no site da IBJJF e veja como se inscrever.

“Minha vida mudou no Jiu-Jitsu graças a um campeonato nos Estados Unidos. Entrei como juvenil faixa-azul, venci o adulto e ali deu um clique, percebi enfim que eu podia ser boa naquilo”, lembra sempre Kyra Gracie.

Um campeonato como o Mundial é isso. Pode ser uma iluminada pista de decolagem para muitas carreiras. Ou uma casa confortável para alguns, como Roger Gracie e Bruno Frazatto, dois dos maiores colecionadores de medalhas em Mundiais – que não vão lutar devido a concentração total nos treinos de MMA. “Estou fora”, disse Roger ao GRACIEMAG.com, “Luto no próximo dia 14 de julho”.

Mas o Mundial pode também ser um parque de diversões, ou uma guerra. Que outro campeonato de Jiu-Jitsu é capaz de reunir tantos clássicos, tantos choques de gerações e encontros inusitados?

Alguns nomes ainda deixaram para se inscrever na última hora, como Xande Ribeiro, Caio Terra, Kayron e Kron Gracie, mas, olhando apenas a lista de inscritos, sem as chaves, pode-se sonhar com alguns grandes clássicos, fora as pelejas do absoluto. Ou algum fã não gostaria de ver conferes tais quais…:

No Pesadíssimo:

Marcus Bochecha vs Pé de Pano

Roberto Cyborg vs Léo Leite

Alexander Trans vs Rodrigo Comprido

No Superpesado:

Cara de Sapato vs Léo Nogueira

No Pesado:

Rodolfo Vieira vs Tarsis Humphreys

No Meio-Pesado:

Romulo Barral vs Rafael Lovato

André Galvão vs Nivaldo de Oliveira

Marquinhos Souza vs Ian McPherson

No Médio:

Claudio Calasans vs Victor Estima

Otávio Sousa vs Clark Gracie

No Leve:

Leandro Lo vs Roberto Satoshi

Jonathan Torres vs Theodoro Canal

Lucas Lepri vs Renan Borges

Isaque Paiva vs Marcelino Freitas

No Pena:

Rafael Mendes vs Leonardo Cascão

Justin Rader vs Wellington Megaton

No Pluma:

Ary Farias vs Carlos Esquisito

No Galo:

Bruno Malfacine vs Rafael Barata

E no Feminino:

Leticia Ribeiro vs Sofia Amarante

Michelle Nicolini vs Kyra Gracie

Bia Mesquita vs Luiza Monteiro

Luanna Alzuguir vs Shanti Abelha

Polyana Lago vs Penny Thomas

****

Como se vê, eram tantas possibilidades que poupamos o tempo do leitor e deixamos de citar muitos favoritos.

Será, afinal, o Mundial de 2012 o mais equilibrado de todos os tempos?

E para você, leitor, quem será o campeão? E a revelação do Mundial 2012? Fique esperto aqui no GRACIEMAG.com e em nosso Facebook para vídeos, fotos e resultados, sempre em primeira mão!