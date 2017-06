Quem viverá Rickson no cinema?

Share it

Que a vida de Rickson Gracie vai virar um filme do superdiretor José Padilha até a concorrência já deve ter escutado falar. Mas quem vai viver o lutador e professor no longa-metragem?

Dois astros brasileiros estão na briga. Cauã Reymond, faixa-preta de Jiu-Jitsu e com alguns traços do mestre Gracie, corre por dentro na parada. Cauã treina desde os anos 1990, pegou a preta recentemente com Alexandre Paiva após anos afastados da academia, e tem um porte mais similar ao de Rickson.

Mas Wagner Moura, baiano mais franzino, também pode ser chamado para o papel. A favor do faixa-azul da arte suave, que deu impacto ao Capitão Nascimento de “Tropa de Elite”, está seu talento de empregar realidade a qualquer papel.

Quem você gostaria que desse vida a Rickson no cinema?