Gracies homenageiam Luiz Fux, Beltrame e personalidades no Rio

Foi um sábado de homenagens e reencontros, entre membros da família Gracie e alguns de seus alunos mais ilustres no Brasil. Juntamente com a Abrafe (Associação Brasileira das Federações Esportivas), a família recebeu no Iate Clube, no último dia 3, os faixas-pretas Luiz Fux (STF), José de Moraes Correia (vice-presidente do Tribunal de Contas do Rio), Sergio Zveiter (secretário do Trabalho), José Mariano Beltrame (secretário de segurança do Rio), o policial Redley Vigio e o neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho.

As personalidades presentes contaram deliciosas passagens e histórias antigas, relembraram momentos da juventude e de quanto o esporte, em especial o Jiu-Jitsu os ajudou na sua formação como pessoas. A festa lembrou ainda os quatro anos do projeto Kapacidade, pelo qual Kyra Gracie hoje ensina Jiu-Jitsu para 150 crianças que não tinham oportunidades de aprender e crescer com a arte.

Dos mestres Robson a Rickson Gracie, os familiares reforçaram a importância do esporte como ferramenta para a inclusão social, e para educar, capacitar, disciplinar, elevar a autoestima e mudar destinos de rapazes franzinos de todas as origens, que um dia podem se tornar grandes profissionais.

Recebeu a faixa-preta de Jiu-Jitsu “honoris causa” o consagrado médico Paulo Niemeyer, referência em neurologia, por seu trabalho magnifico e emocionante. Sergio Zveiter recebeu o sexto grau na faixa-preta das mãos do seu professor, Rickson Gracie. José de Moraes recebeu o oitavo grau das mãos do astro do UFC Vitor Belfort.

Kyra Gracie, única mulher faixa-preta da família, recebeu o segundo grau das mãos de Rayron Gracie, 9 anos. Redley Vigio Gomes, policial e faixa coral que continua dando aulas mesmo paralítico, foi homenageado pelo delegado e pai, Helio Vigio Gomes. Já o ministro do STF Luiz Fux foi homenageado com o sétimo grau na faixa-preta, recebida pelo patriarca da familia, Robson Gracie.

Por fim, foi homenageado Rickson Gracie, o invicto campeão da família, que recebeu o seu oitavo grau na faixa das mãos de Zé Moraes.