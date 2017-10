Jiu-Jitsu, um forte aliado contra a depressão

Share it

O Jiu-Jitsu que entusiasma o público, como no Mundial do último fim de semana, também pode levantar você de muitas outras formas.

Segundo estudo recente realizado com mais de 40 mil pessoas pela Universidade de Bergen, Noruega, em conjunto com o King’s College, em Londres, as pessoas que usam suas horas de lazer para praticar atividades físicas são menos propensas a desenvolver sintomas de depressão.

O interessante da pesquisa foi perceber que somente a atividade física não bastava. O resultado não foi o mesmo quando os pesquisados praticavam exercícios no horário do expediente ou dentro do ambiente de trabalho.

A conclusão dos pesquisadores foi que as interações sociais e os novos amigos são vitais para você consolidar o exercício na sua rotina, ter mais prazer e ser mais feliz e saudável. E você conhece socialização melhor que nas boas academias de Jiu-Jitsu por aí? Treine, faça amigos e tenha uma mente sadia. Espalhe essa pesquisa, entre nessa campanha e atraia amigos e parentes para o Jiu-Jitsu.